Carrot Cijena danas

Trenutačna cijena Carrot (CRT) danas je $ 112.84, s promjenom od 0.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CRT u USD je $ 112.84 po CRT.

Carrot trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 30,592,328, s količinom u optjecaju od 271.14K CRT. Tijekom posljednja 24 sata, CRT trgovao je između $ 112.69 (niska) i $ 112.84 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 133.16, dok je rekordna najniža cijena bila $ 101.03.

U kratkoročnim performansama, CRT se kretao +0.00% u posljednjem satu i +0.16% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Carrot (CRT)

Tržišna kapitalizacija $ 30.59M$ 30.59M $ 30.59M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.59M$ 30.59M $ 30.59M Količina u optjecaju 271.14K 271.14K 271.14K Ukupna količina 271,143.946381587 271,143.946381587 271,143.946381587

Trenutačna tržišna kapitalizacija Carrot je $ 30.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRT je 271.14K, s ukupnom količinom od 271143.946381587. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.59M.