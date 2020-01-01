Carlo (CARLO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Carlo (CARLO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Carlo (CARLO) Informacije Meet Carlo, the dog with a pink asshole. Clinically insane? You bet. But that's what makes him a legend at flipping profits. Now, he’s got his sights on dominating Base... And he wants you in on the scheme. Think of it as strapping into a decommissioned Soviet rollercoaster — downright psychotic but man will you have a story to tell. So if you’re game, better buckle up cause this dog's about to drag his big balls all over Base. (Just one rule... NEVER ask about his past) Službena web stranica: https://www.carlo.dog/ Bijela knjiga: https://www.carlo.dog/blog/first-roadmap Kupi CARLO odmah!

Carlo (CARLO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Carlo (CARLO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 796.90K $ 796.90K $ 796.90K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 796.90K $ 796.90K $ 796.90K Povijesni maksimum: $ 0.02020769 $ 0.02020769 $ 0.02020769 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00079613 $ 0.00079613 $ 0.00079613 Saznajte više o cijeni Carlo (CARLO)

Carlo (CARLO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Carlo (CARLO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CARLO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CARLO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CARLO tokena, istražite CARLO cijenu tokena uživo!

CARLO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CARLO? Naša CARLO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

