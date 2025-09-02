Više o SAINT

Carlo Acutis Logotip

Carlo Acutis Cijena (SAINT)

Neuvršten

1 SAINT u USD cijena uživo:

$0.00172333
$0.00172333$0.00172333
-64.70%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Carlo Acutis (SAINT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:38:26 (UTC+8)

Carlo Acutis (SAINT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00164195
$ 0.00164195$ 0.00164195
24-satna najniža cijena
$ 0.0051936
$ 0.0051936$ 0.0051936
24-satna najviša cijena

$ 0.00164195
$ 0.00164195$ 0.00164195

$ 0.0051936
$ 0.0051936$ 0.0051936

$ 0.00556528
$ 0.00556528$ 0.00556528

$ 0.0001181
$ 0.0001181$ 0.0001181

-12.70%

-64.84%

-53.93%

-53.93%

Carlo Acutis (SAINT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00171424. Tijekom protekla 24 sata, SAINTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00164195 i najviše cijene $ 0.0051936, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAINT je $ 0.00556528, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0001181.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAINT se promijenio za -12.70% u posljednjih sat vremena, -64.84% u posljednjih 24 sata i -53.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Carlo Acutis (SAINT)

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

--
----

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

999.32M
999.32M 999.32M

999,322,610.923421
999,322,610.923421 999,322,610.923421

Trenutačna tržišna kapitalizacija Carlo Acutis je $ 1.69M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAINT je 999.32M, s ukupnom količinom od 999322610.923421. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.69M.

Carlo Acutis (SAINT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Carlo Acutis u USD iznosila je $ -0.003161997769682802.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Carlo Acutis u USD iznosila je $ +0.0000284203.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Carlo Acutis u USD iznosila je $ -0.0006043880.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Carlo Acutis u USD iznosila je $ +0.0013268129829772273.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.003161997769682802-64.84%
30 dana$ +0.0000284203+1.66%
60 dana$ -0.0006043880-35.25%
90 dana$ +0.0013268129829772273+342.47%

Što je Carlo Acutis (SAINT)

Memecoin for the Patron Saint of the internet - Carlo Acutis. We are respecting and spreading the image of the new saint. We will create an AI for the saint which will talk as Carlo Acutis himself. This should be an interesting next step for the project among other listings. This is an important project. We are examining projects like Luce and their work in a religious context. We will work on growing the message of Carlo.

Resurs Carlo Acutis (SAINT)

Službena web-stranica

Carlo Acutis Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Carlo Acutis (SAINT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Carlo Acutis (SAINT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Carlo Acutis.

Provjerite Carlo Acutis predviđanje cijene sada!

SAINT u lokalnim valutama

Carlo Acutis (SAINT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Carlo Acutis (SAINT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SAINT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Carlo Acutis (SAINT)

Koliko Carlo Acutis (SAINT) vrijedi danas?
Cijena SAINT uživo u USD je 0.00171424 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SAINT u USD?
Trenutačna cijena SAINT u USD je $ 0.00171424. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Carlo Acutis?
Tržišna kapitalizacija za SAINT je $ 1.69M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SAINT?
Količina u optjecaju za SAINT je 999.32M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SAINT?
SAINT je postigao ATH cijenu od 0.00556528 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SAINT?
SAINT je vidio ATL cijenu od 0.0001181 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SAINT?
24-satni obujam trgovanja za SAINT je -- USD.
Hoće li SAINT još narasti ove godine?
SAINT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SAINT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:38:26 (UTC+8)

