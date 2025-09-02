Carlo Acutis (SAINT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00164195 $ 0.00164195 $ 0.00164195 24-satna najniža cijena $ 0.0051936 $ 0.0051936 $ 0.0051936 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00164195$ 0.00164195 $ 0.00164195 24-satna najviša cijena $ 0.0051936$ 0.0051936 $ 0.0051936 Najviša cijena ikada $ 0.00556528$ 0.00556528 $ 0.00556528 Najniža cijena $ 0.0001181$ 0.0001181 $ 0.0001181 Promjena cijene (1H) -12.70% Promjena cijene (1D) -64.84% Promjena cijene (7D) -53.93% Promjena cijene (7D) -53.93%

Carlo Acutis (SAINT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00171424. Tijekom protekla 24 sata, SAINTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00164195 i najviše cijene $ 0.0051936, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAINT je $ 0.00556528, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0001181.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAINT se promijenio za -12.70% u posljednjih sat vremena, -64.84% u posljednjih 24 sata i -53.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Carlo Acutis (SAINT)

Tržišna kapitalizacija $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Količina u optjecaju 999.32M 999.32M 999.32M Ukupna količina 999,322,610.923421 999,322,610.923421 999,322,610.923421

Trenutačna tržišna kapitalizacija Carlo Acutis je $ 1.69M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAINT je 999.32M, s ukupnom količinom od 999322610.923421. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.69M.