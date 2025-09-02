Carlo (CARLO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02020769$ 0.02020769 $ 0.02020769 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.21% Promjena cijene (1D) -4.31% Promjena cijene (7D) -10.88% Promjena cijene (7D) -10.88%

Carlo (CARLO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CARLOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CARLO je $ 0.02020769, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CARLO se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, -4.31% u posljednjih 24 sata i -10.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Carlo (CARLO)

Tržišna kapitalizacija $ 815.71K$ 815.71K $ 815.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 815.71K$ 815.71K $ 815.71K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Carlo je $ 815.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CARLO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 815.71K.