CargoX Logotip

CargoX Cijena (CXO)

Neuvršten

1 CXO u USD cijena uživo:

$0.179017
$0.179017$0.179017
+0.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena CargoX (CXO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:02:39 (UTC+8)

CargoX (CXO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.175179
$ 0.175179$ 0.175179
24-satna najniža cijena
$ 0.180472
$ 0.180472$ 0.180472
24-satna najviša cijena

$ 0.175179
$ 0.175179$ 0.175179

$ 0.180472
$ 0.180472$ 0.180472

$ 0.523279
$ 0.523279$ 0.523279

$ 0.00003988
$ 0.00003988$ 0.00003988

-0.04%

+0.65%

-3.75%

-3.75%

CargoX (CXO) cijena u stvarnom vremenu je $0.179053. Tijekom protekla 24 sata, CXOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.175179 i najviše cijene $ 0.180472, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CXO je $ 0.523279, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003988.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CXO se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, +0.65% u posljednjih 24 sata i -3.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CargoX (CXO)

$ 29.93M
$ 29.93M$ 29.93M

--
----

$ 38.52M
$ 38.52M$ 38.52M

167.16M
167.16M 167.16M

215,119,016.0
215,119,016.0 215,119,016.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CargoX je $ 29.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CXO je 167.16M, s ukupnom količinom od 215119016.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.52M.

CargoX (CXO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CargoX u USD iznosila je $ +0.0011515.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CargoX u USD iznosila je $ -0.0070891559.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CargoX u USD iznosila je $ -0.0089786305.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CargoX u USD iznosila je $ -0.01896984426179717.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0011515+0.65%
30 dana$ -0.0070891559-3.95%
60 dana$ -0.0089786305-5.01%
90 dana$ -0.01896984426179717-9.57%

Što je CargoX (CXO)

The CargoX Platform gives you the world’s easiest way to upload documents and provides the tools for their secure and instant transaction. What is new is that you can also transfer ownership of documents!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

CargoX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CargoX (CXO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CargoX (CXO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CargoX.

Provjerite CargoX predviđanje cijene sada!

CXO u lokalnim valutama

CargoX (CXO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CargoX (CXO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CXO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CargoX (CXO)

Koliko CargoX (CXO) vrijedi danas?
Cijena CXO uživo u USD je 0.179053 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CXO u USD?
Trenutačna cijena CXO u USD je $ 0.179053. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CargoX?
Tržišna kapitalizacija za CXO je $ 29.93M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CXO?
Količina u optjecaju za CXO je 167.16M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CXO?
CXO je postigao ATH cijenu od 0.523279 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CXO?
CXO je vidio ATL cijenu od 0.00003988 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CXO?
24-satni obujam trgovanja za CXO je -- USD.
Hoće li CXO još narasti ove godine?
CXO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CXO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
CargoX (CXO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.