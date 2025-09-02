CargoX (CXO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.175179 24-satna najviša cijena $ 0.180472 Najviša cijena ikada $ 0.523279 Najniža cijena $ 0.00003988 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) +0.65% Promjena cijene (7D) -3.75%

CargoX (CXO) cijena u stvarnom vremenu je $0.179053. Tijekom protekla 24 sata, CXOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.175179 i najviše cijene $ 0.180472, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CXO je $ 0.523279, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003988.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CXO se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, +0.65% u posljednjih 24 sata i -3.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CargoX (CXO)

Tržišna kapitalizacija $ 29.93M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.52M Količina u optjecaju 167.16M Ukupna količina 215,119,016.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CargoX je $ 29.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CXO je 167.16M, s ukupnom količinom od 215119016.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.52M.