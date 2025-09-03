Cardence ($CRDN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00194542 $ 0.00194542 $ 0.00194542 24-satna najniža cijena $ 0.00196241 $ 0.00196241 $ 0.00196241 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00194542$ 0.00194542 $ 0.00194542 24-satna najviša cijena $ 0.00196241$ 0.00196241 $ 0.00196241 Najviša cijena ikada $ 0.396125$ 0.396125 $ 0.396125 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.72% Promjena cijene (7D) -1.34% Promjena cijene (7D) -1.34%

Cardence ($CRDN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00196206. Tijekom protekla 24 sata, $CRDNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00194542 i najviše cijene $ 0.00196241, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $CRDN je $ 0.396125, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $CRDN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.72% u posljednjih 24 sata i -1.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cardence ($CRDN)

Tržišna kapitalizacija $ 57.71K$ 57.71K $ 57.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 98.10K$ 98.10K $ 98.10K Količina u optjecaju 29.41M 29.41M 29.41M Ukupna količina 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cardence je $ 57.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $CRDN je 29.41M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 98.10K.