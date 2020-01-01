Carbon (CARBON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Carbon (CARBON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Carbon (CARBON) Informacije Carbon is a crypto gaming hub, with current and in-development sustainable play2earn games. Službena web stranica: https://crbn.io Kupi CARBON odmah!

Carbon (CARBON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Carbon (CARBON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.37K $ 15.37K $ 15.37K Ukupna količina: $ 41.00M $ 41.00M $ 41.00M Količina u optjecaju: $ 32.65M $ 32.65M $ 32.65M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 19.31K $ 19.31K $ 19.31K Povijesni maksimum: $ 0.526379 $ 0.526379 $ 0.526379 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00047091 $ 0.00047091 $ 0.00047091 Saznajte više o cijeni Carbon (CARBON)

Carbon (CARBON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Carbon (CARBON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CARBON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CARBON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CARBON tokena, istražite CARBON cijenu tokena uživo!

CARBON Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CARBON? Naša CARBON stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CARBON predviđanje cijene tokena odmah!

