Carbon Emission Blockchain Cijena danas

Trenutačna cijena Carbon Emission Blockchain (CEB) danas je $ 0.00544792, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CEB u USD je $ 0.00544792 po CEB.

Carbon Emission Blockchain trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 24,348, s količinom u optjecaju od 4.47M CEB. Tijekom posljednja 24 sata, CEB trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.49, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00544752.

U kratkoročnim performansama, CEB se kretao -- u posljednjem satu i -9.85% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Carbon Emission Blockchain (CEB)

Tržišna kapitalizacija $ 24.35K$ 24.35K $ 24.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 54.48K$ 54.48K $ 54.48K Količina u optjecaju 4.47M 4.47M 4.47M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

