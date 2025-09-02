Carbon (CARBON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.526379$ 0.526379 $ 0.526379 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.22% Promjena cijene (1D) -0.08% Promjena cijene (7D) -4.64% Promjena cijene (7D) -4.64%

Carbon (CARBON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CARBONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CARBON je $ 0.526379, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CARBON se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, -0.08% u posljednjih 24 sata i -4.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Carbon (CARBON)

Tržišna kapitalizacija $ 15.87K$ 15.87K $ 15.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.93K$ 19.93K $ 19.93K Količina u optjecaju 32.65M 32.65M 32.65M Ukupna količina 41,000,000.0 41,000,000.0 41,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Carbon je $ 15.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CARBON je 32.65M, s ukupnom količinom od 41000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.93K.