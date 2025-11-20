Capycoin Cijena danas

Trenutačna cijena Capycoin (CAPY) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CAPY u USD je -- po CAPY.

Capycoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 14,003.06, s količinom u optjecaju od 997.78M CAPY. Tijekom posljednja 24 sata, CAPY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00256799, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, CAPY se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Capycoin (CAPY)

Tržišna kapitalizacija $ 14.00K$ 14.00K $ 14.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.00K$ 14.00K $ 14.00K Količina u optjecaju 997.78M 997.78M 997.78M Ukupna količina 997,776,844.688801 997,776,844.688801 997,776,844.688801

