Captain Kuma Cijena danas

Trenutačna cijena Captain Kuma (KUMA) danas je $ 0.00707428, s promjenom od 2.61% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KUMA u USD je $ 0.00707428 po KUMA.

Captain Kuma trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,365,179, s količinom u optjecaju od 899.99M KUMA. Tijekom posljednja 24 sata, KUMA trgovao je između $ 0.00640648 (niska) i $ 0.00713374 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01017393, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0054502.

U kratkoročnim performansama, KUMA se kretao +0.67% u posljednjem satu i +3.11% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Captain Kuma (KUMA)

Tržišna kapitalizacija $ 6.37M$ 6.37M $ 6.37M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.37M$ 6.37M $ 6.37M Količina u optjecaju 899.99M 899.99M 899.99M Ukupna količina 899,994,368.8113148 899,994,368.8113148 899,994,368.8113148

Trenutačna tržišna kapitalizacija Captain Kuma je $ 6.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KUMA je 899.99M, s ukupnom količinom od 899994368.8113148. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.37M.