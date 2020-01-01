Captain GOOFY (GOOF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Captain GOOFY (GOOF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Captain GOOFY (GOOF) Informacije Captain Goofy ($GOOF) is a community-driven memecoin that brings humor, creativity, and inclusivity to the world of cryptocurrency. With its playful nautical theme, Captain Goofy invites adventurers and crypto enthusiasts to sail into the uncharted waters of Web3. Designed to engage a broad audience, $GOOF encourages active community participation through competitions, giveaways, and collaborations. It’s not just a token; it’s a movement celebrating fun, unity, and the boundless potential of blockchain technology. Join Captain Goofy’s crew and set sail for a world where crypto meets creativity! Službena web stranica: https://captaingoofy.com/ Kupi GOOF odmah!

Captain GOOFY (GOOF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Captain GOOFY (GOOF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.50K $ 13.50K $ 13.50K Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.50K $ 13.50K $ 13.50K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Captain GOOFY (GOOF)

Captain GOOFY (GOOF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Captain GOOFY (GOOF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GOOF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GOOF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GOOF tokena, istražite GOOF cijenu tokena uživo!

GOOF Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GOOF? Naša GOOF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GOOF predviđanje cijene tokena odmah!

