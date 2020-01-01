Captain GOOFY (GOOF) Tokenomika

Captain GOOFY (GOOF) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Captain GOOFY (GOOF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Captain GOOFY (GOOF) Informacije

Captain Goofy ($GOOF) is a community-driven memecoin that brings humor, creativity, and inclusivity to the world of cryptocurrency. With its playful nautical theme, Captain Goofy invites adventurers and crypto enthusiasts to sail into the uncharted waters of Web3. Designed to engage a broad audience, $GOOF encourages active community participation through competitions, giveaways, and collaborations. It’s not just a token; it’s a movement celebrating fun, unity, and the boundless potential of blockchain technology. Join Captain Goofy’s crew and set sail for a world where crypto meets creativity!

Službena web stranica:
https://captaingoofy.com/

Captain GOOFY (GOOF) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Captain GOOFY (GOOF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 13.50K
$ 13.50K$ 13.50K
Ukupna količina:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Količina u optjecaju:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 13.50K
$ 13.50K$ 13.50K
Povijesni maksimum:
$ 0
$ 0$ 0
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0$ 0

Captain GOOFY (GOOF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Captain GOOFY (GOOF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj GOOF tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja GOOF tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku GOOF tokena, istražite GOOF cijenu tokena uživo!

GOOF Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide GOOF? Naša GOOF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.