Captain Ethereum Cijena danas

Trenutačna cijena Captain Ethereum (CAPTAIN) danas je $ 0.00002967, s promjenom od 0.82% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CAPTAIN u USD je $ 0.00002967 po CAPTAIN.

Captain Ethereum trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 29,666, s količinom u optjecaju od 1.00B CAPTAIN. Tijekom posljednja 24 sata, CAPTAIN trgovao je između $ 0.00002934 (niska) i $ 0.00002991 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00024758, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002821.

U kratkoročnim performansama, CAPTAIN se kretao -- u posljednjem satu i -14.01% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Captain Ethereum (CAPTAIN)

Tržišna kapitalizacija $ 29.67K$ 29.67K $ 29.67K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.67K$ 29.67K $ 29.67K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

