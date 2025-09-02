Više o CAPRICORN

CAPRICORN Informacije o cijeni

CAPRICORN Službena web stranica

CAPRICORN Tokenomija

CAPRICORN Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Capricorn Logotip

Capricorn Cijena (CAPRICORN)

Neuvršten

1 CAPRICORN u USD cijena uživo:

$0.00068608
$0.00068608$0.00068608
-1.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Capricorn (CAPRICORN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:38:12 (UTC+8)

Capricorn (CAPRICORN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00065211
$ 0.00065211$ 0.00065211
24-satna najniža cijena
$ 0.00069526
$ 0.00069526$ 0.00069526
24-satna najviša cijena

$ 0.00065211
$ 0.00065211$ 0.00065211

$ 0.00069526
$ 0.00069526$ 0.00069526

$ 0.00765628
$ 0.00765628$ 0.00765628

$ 0.00024472
$ 0.00024472$ 0.00024472

-0.66%

-0.27%

-22.68%

-22.68%

Capricorn (CAPRICORN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00068955. Tijekom protekla 24 sata, CAPRICORNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00065211 i najviše cijene $ 0.00069526, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAPRICORN je $ 0.00765628, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00024472.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAPRICORN se promijenio za -0.66% u posljednjih sat vremena, -0.27% u posljednjih 24 sata i -22.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Capricorn (CAPRICORN)

$ 689.55K
$ 689.55K$ 689.55K

--
----

$ 689.55K
$ 689.55K$ 689.55K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,995,439.400608
999,995,439.400608 999,995,439.400608

Trenutačna tržišna kapitalizacija Capricorn je $ 689.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAPRICORN je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999995439.400608. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 689.55K.

Capricorn (CAPRICORN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Capricorn u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Capricorn u USD iznosila je $ +0.0002128824.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Capricorn u USD iznosila je $ +0.0000964924.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Capricorn u USD iznosila je $ +0.0002196914056229867.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.27%
30 dana$ +0.0002128824+30.87%
60 dana$ +0.0000964924+13.99%
90 dana$ +0.0002196914056229867+46.76%

Što je Capricorn (CAPRICORN)

Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Capricorn, the Goat 🐐, resonates with the ambitious and disciplined energy of early winter, from mid-December to mid-January. Grounded in perseverance and strategy, Capricorn season aims for success and mastery. 🏆 Harness the determined and strategic energy of Capricorn!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Capricorn (CAPRICORN)

Službena web-stranica

Capricorn Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Capricorn (CAPRICORN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Capricorn (CAPRICORN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Capricorn.

Provjerite Capricorn predviđanje cijene sada!

CAPRICORN u lokalnim valutama

Capricorn (CAPRICORN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Capricorn (CAPRICORN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CAPRICORN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Capricorn (CAPRICORN)

Koliko Capricorn (CAPRICORN) vrijedi danas?
Cijena CAPRICORN uživo u USD je 0.00068955 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CAPRICORN u USD?
Trenutačna cijena CAPRICORN u USD je $ 0.00068955. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Capricorn?
Tržišna kapitalizacija za CAPRICORN je $ 689.55K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CAPRICORN?
Količina u optjecaju za CAPRICORN je 1000.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CAPRICORN?
CAPRICORN je postigao ATH cijenu od 0.00765628 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CAPRICORN?
CAPRICORN je vidio ATL cijenu od 0.00024472 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CAPRICORN?
24-satni obujam trgovanja za CAPRICORN je -- USD.
Hoće li CAPRICORN još narasti ove godine?
CAPRICORN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CAPRICORN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:38:12 (UTC+8)

Capricorn (CAPRICORN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.