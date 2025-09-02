Capricorn (CAPRICORN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00065211 $ 0.00065211 $ 0.00065211 24-satna najniža cijena $ 0.00069526 $ 0.00069526 $ 0.00069526 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00065211$ 0.00065211 $ 0.00065211 24-satna najviša cijena $ 0.00069526$ 0.00069526 $ 0.00069526 Najviša cijena ikada $ 0.00765628$ 0.00765628 $ 0.00765628 Najniža cijena $ 0.00024472$ 0.00024472 $ 0.00024472 Promjena cijene (1H) -0.66% Promjena cijene (1D) -0.27% Promjena cijene (7D) -22.68% Promjena cijene (7D) -22.68%

Capricorn (CAPRICORN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00068955. Tijekom protekla 24 sata, CAPRICORNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00065211 i najviše cijene $ 0.00069526, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAPRICORN je $ 0.00765628, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00024472.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAPRICORN se promijenio za -0.66% u posljednjih sat vremena, -0.27% u posljednjih 24 sata i -22.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Capricorn (CAPRICORN)

Tržišna kapitalizacija $ 689.55K$ 689.55K $ 689.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 689.55K$ 689.55K $ 689.55K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,995,439.400608 999,995,439.400608 999,995,439.400608

Trenutačna tržišna kapitalizacija Capricorn je $ 689.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAPRICORN je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999995439.400608. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 689.55K.