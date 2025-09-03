Više o CAPPY

CAPPY Informacije o cijeni

CAPPY Službena web stranica

CAPPY Tokenomija

CAPPY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

CAPPYBARA Logotip

CAPPYBARA Cijena (CAPPY)

Neuvršten

1 CAPPY u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena CAPPYBARA (CAPPY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:57:21 (UTC+8)

CAPPYBARA (CAPPY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00119758
$ 0.00119758$ 0.00119758

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.02%

+0.02%

CAPPYBARA (CAPPY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CAPPYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAPPY je $ 0.00119758, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAPPY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CAPPYBARA (CAPPY)

$ 51.75K
$ 51.75K$ 51.75K

--
----

$ 51.75K
$ 51.75K$ 51.75K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,596.514801
999,997,596.514801 999,997,596.514801

Trenutačna tržišna kapitalizacija CAPPYBARA je $ 51.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAPPY je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999997596.514801. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.75K.

CAPPYBARA (CAPPY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CAPPYBARA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CAPPYBARA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CAPPYBARA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CAPPYBARA u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+14.34%
60 dana$ 0+0.21%
90 dana$ 0--

Što je CAPPYBARA (CAPPY)

Our project revolves around Cappybara and its cryptocurrency, $CAPPY, a unique and inspiring token. Cappybara embodies the serene and sociable nature of its namesake, the capybara—renowned for its calm demeanor and its ability to form friendships with everyone. The vision behind $CAPPY is to promote a way of life rooted in peace, inclusivity, and love—values that reflect the essence of the capybara. Our mission is to foster a community that embraces harmony and kindness, empowering people to face challenges with a calm mindset and build bridges of friendship in a divided world. Cappybara isn’t just a cryptocurrency; it’s a movement that represents global peace, connection, and shared happiness. With $CAPPY, we’re striving to spread the capybara spirit across the world, one token at a time.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs CAPPYBARA (CAPPY)

Službena web-stranica

CAPPYBARA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CAPPYBARA (CAPPY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CAPPYBARA (CAPPY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CAPPYBARA.

Provjerite CAPPYBARA predviđanje cijene sada!

CAPPY u lokalnim valutama

CAPPYBARA (CAPPY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CAPPYBARA (CAPPY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CAPPY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CAPPYBARA (CAPPY)

Koliko CAPPYBARA (CAPPY) vrijedi danas?
Cijena CAPPY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CAPPY u USD?
Trenutačna cijena CAPPY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CAPPYBARA?
Tržišna kapitalizacija za CAPPY je $ 51.75K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CAPPY?
Količina u optjecaju za CAPPY je 1000.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CAPPY?
CAPPY je postigao ATH cijenu od 0.00119758 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CAPPY?
CAPPY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CAPPY?
24-satni obujam trgovanja za CAPPY je -- USD.
Hoće li CAPPY još narasti ove godine?
CAPPY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CAPPY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:57:21 (UTC+8)

CAPPYBARA (CAPPY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.