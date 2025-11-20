Cappuccino Assassino Cijena danas

Trenutačna cijena Cappuccino Assassino (ASSINO) danas je $ 0.00000518, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ASSINO u USD je $ 0.00000518 po ASSINO.

Cappuccino Assassino trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,176.34, s količinom u optjecaju od 1.00B ASSINO. Tijekom posljednja 24 sata, ASSINO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01414307, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000252.

U kratkoročnim performansama, ASSINO se kretao -- u posljednjem satu i -10.64% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Cappuccino Assassino (ASSINO)

Tržišna kapitalizacija $ 5.18K$ 5.18K $ 5.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.18K$ 5.18K $ 5.18K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cappuccino Assassino je $ 5.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASSINO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.18K.