CaoCao Cijena danas

Trenutačna cijena CaoCao (CAOCAO) danas je $ 0.00091979, s promjenom od 9.23% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CAOCAO u USD je $ 0.00091979 po CAOCAO.

CaoCao trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 27,881, s količinom u optjecaju od 30.31M CAOCAO. Tijekom posljednja 24 sata, CAOCAO trgovao je između $ 0.00085888 (niska) i $ 0.00125743 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.349222, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00085888.

U kratkoročnim performansama, CAOCAO se kretao -0.12% u posljednjem satu i -99.19% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CaoCao (CAOCAO)

