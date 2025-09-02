Candles (SN31) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.559537 24-satna najniža cijena $ 0.584415 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 2.05 Najniža cijena $ 0.559537 Promjena cijene (1H) -0.76% Promjena cijene (1D) -0.52% Promjena cijene (7D) -11.01%

Candles (SN31) cijena u stvarnom vremenu je $0.577707. Tijekom protekla 24 sata, SN31trgovalo je između najniže cijene $ 0.559537 i najviše cijene $ 0.584415, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN31 je $ 2.05, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.559537.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN31 se promijenio za -0.76% u posljednjih sat vremena, -0.52% u posljednjih 24 sata i -11.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Candles (SN31)

Tržišna kapitalizacija $ 1.39M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.39M Količina u optjecaju 2.40M Ukupna količina 2,403,030.032124388

Trenutačna tržišna kapitalizacija Candles je $ 1.39M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN31 je 2.40M, s ukupnom količinom od 2403030.032124388. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.39M.