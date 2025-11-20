Candle TV Cijena danas

Trenutačna cijena Candle TV (CANDLE) danas je --, s promjenom od 2.96% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CANDLE u USD je -- po CANDLE.

Candle TV trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,774,267, s količinom u optjecaju od 6.00B CANDLE. Tijekom posljednja 24 sata, CANDLE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00478067, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, CANDLE se kretao +0.13% u posljednjem satu i -28.39% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Candle TV (CANDLE)

Tržišna kapitalizacija $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.62M$ 4.62M $ 4.62M Količina u optjecaju 6.00B 6.00B 6.00B Ukupna količina 9,999,922,091.356531 9,999,922,091.356531 9,999,922,091.356531

Trenutačna tržišna kapitalizacija Candle TV je $ 2.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CANDLE je 6.00B, s ukupnom količinom od 9999922091.356531. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.62M.