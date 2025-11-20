Candle Cat Cijena danas

Trenutačna cijena Candle Cat (CANDLE) danas je --, s promjenom od 2.24% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CANDLE u USD je -- po CANDLE.

Candle Cat trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 123,775, s količinom u optjecaju od 193.33M CANDLE. Tijekom posljednja 24 sata, CANDLE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02097471, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, CANDLE se kretao -- u posljednjem satu i -12.70% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Candle Cat (CANDLE)

Tržišna kapitalizacija $ 123.78K$ 123.78K $ 123.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 123.78K$ 123.78K $ 123.78K Količina u optjecaju 193.33M 193.33M 193.33M Ukupna količina 193,326,314.931106 193,326,314.931106 193,326,314.931106

Trenutačna tržišna kapitalizacija Candle Cat je $ 123.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CANDLE je 193.33M, s ukupnom količinom od 193326314.931106. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 123.78K.