Cancer (CANCER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00746488$ 0.00746488 $ 0.00746488 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.53% Promjena cijene (1D) -4.59% Promjena cijene (7D) -25.58% Promjena cijene (7D) -25.58%

Cancer (CANCER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CANCERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CANCER je $ 0.00746488, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CANCER se promijenio za -0.53% u posljednjih sat vremena, -4.59% u posljednjih 24 sata i -25.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cancer (CANCER)

Tržišna kapitalizacija $ 662.88K$ 662.88K $ 662.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 662.88K$ 662.88K $ 662.88K Količina u optjecaju 999.95M 999.95M 999.95M Ukupna količina 999,949,600.003704 999,949,600.003704 999,949,600.003704

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cancer je $ 662.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CANCER je 999.95M, s ukupnom količinom od 999949600.003704. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 662.88K.