Canary (CNR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.315431$ 0.315431 $ 0.315431 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.21% Promjena cijene (1D) +0.76% Promjena cijene (7D) +4.70% Promjena cijene (7D) +4.70%

Canary (CNR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CNRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CNR je $ 0.315431, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CNR se promijenio za +0.21% u posljednjih sat vremena, +0.76% u posljednjih 24 sata i +4.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Canary (CNR)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 380.82K$ 380.82K $ 380.82K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 570,000,000.0 570,000,000.0 570,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Canary je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CNR je 0.00, s ukupnom količinom od 570000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 380.82K.