Više o CNR

CNR Informacije o cijeni

CNR Službena web stranica

CNR Tokenomija

CNR Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Canary Logotip

Canary Cijena (CNR)

Neuvršten

1 CNR u USD cijena uživo:

$0.0006681
$0.0006681$0.0006681
-1.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Canary (CNR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:59:22 (UTC+8)

Canary (CNR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.315431
$ 0.315431$ 0.315431

$ 0
$ 0$ 0

+0.21%

+0.76%

+4.70%

+4.70%

Canary (CNR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CNRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CNR je $ 0.315431, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CNR se promijenio za +0.21% u posljednjih sat vremena, +0.76% u posljednjih 24 sata i +4.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Canary (CNR)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 380.82K
$ 380.82K$ 380.82K

0.00
0.00 0.00

570,000,000.0
570,000,000.0 570,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Canary je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CNR je 0.00, s ukupnom količinom od 570000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 380.82K.

Canary (CNR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Canary u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Canary u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Canary u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Canary u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.76%
30 dana$ 0-8.27%
60 dana$ 0-15.39%
90 dana$ 0--

Što je Canary (CNR)

Canary Exchange is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, the most promising and the fastest blockchain! Canary Exchange works with a model called AMM which is a game changing tech. Automated market makers (AMM) allow digital assets to be traded without permission and automatically by using liquidity pools instead of a traditional market of buyers and sellers. Canary features a token which is called CNR Token that is the official token of the Canary Exchange and other Canary Ecosystem dApps. You earn CNR Token by using Canary Exchange. If you wish, you can swap the tokens you earn to another cryptocurrency through Canary Exchange. Or if you wish, you can stake your CNR Tokens again and earn more CNR Tokens! CNR is capped at a maximum supply of 570 million tokens. ✓ The first 90% of tokens (~512 million tokens) are dedicated to the community treasury, where they will initially be used to fund liquidity mining. ✓ 5% (~29 million tokens) are dedicated to a community airdrop. ✓ And the remaining %5 (~29 million tokens) are dedicated to developers. Developers will be able to receive their wages on monthly periods.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Canary (CNR)

Službena web-stranica

Canary Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Canary (CNR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Canary (CNR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Canary.

Provjerite Canary predviđanje cijene sada!

CNR u lokalnim valutama

Canary (CNR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Canary (CNR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CNR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Canary (CNR)

Koliko Canary (CNR) vrijedi danas?
Cijena CNR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CNR u USD?
Trenutačna cijena CNR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Canary?
Tržišna kapitalizacija za CNR je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CNR?
Količina u optjecaju za CNR je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CNR?
CNR je postigao ATH cijenu od 0.315431 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CNR?
CNR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CNR?
24-satni obujam trgovanja za CNR je -- USD.
Hoće li CNR još narasti ove godine?
CNR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CNR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:59:22 (UTC+8)

Canary (CNR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.