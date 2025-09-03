Canada eCoin (CDN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0047051 $ 0.0047051 $ 0.0047051 24-satna najniža cijena $ 0.00598956 $ 0.00598956 $ 0.00598956 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0047051$ 0.0047051 $ 0.0047051 24-satna najviša cijena $ 0.00598956$ 0.00598956 $ 0.00598956 Najviša cijena ikada $ 0.2738$ 0.2738 $ 0.2738 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +17.27% Promjena cijene (7D) -9.86% Promjena cijene (7D) -9.86%

Canada eCoin (CDN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00553575. Tijekom protekla 24 sata, CDNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0047051 i najviše cijene $ 0.00598956, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CDN je $ 0.2738, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CDN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +17.27% u posljednjih 24 sata i -9.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Canada eCoin (CDN)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 553.58K$ 553.58K $ 553.58K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Canada eCoin je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CDN je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 553.58K.