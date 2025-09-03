Više o CDN

Canada eCoin Logotip

Canada eCoin Cijena (CDN)

Neuvršten

1 CDN u USD cijena uživo:

$0.00553575
$0.00553575$0.00553575
+17.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Canada eCoin (CDN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:59:07 (UTC+8)

Canada eCoin (CDN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0047051
$ 0.0047051$ 0.0047051
24-satna najniža cijena
$ 0.00598956
$ 0.00598956$ 0.00598956
24-satna najviša cijena

$ 0.0047051
$ 0.0047051$ 0.0047051

$ 0.00598956
$ 0.00598956$ 0.00598956

$ 0.2738
$ 0.2738$ 0.2738

$ 0
$ 0$ 0

--

+17.27%

-9.86%

-9.86%

Canada eCoin (CDN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00553575. Tijekom protekla 24 sata, CDNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0047051 i najviše cijene $ 0.00598956, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CDN je $ 0.2738, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CDN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +17.27% u posljednjih 24 sata i -9.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Canada eCoin (CDN)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 553.58K
$ 553.58K$ 553.58K

0.00
0.00 0.00

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Canada eCoin je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CDN je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 553.58K.

Canada eCoin (CDN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Canada eCoin u USD iznosila je $ +0.00081539.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Canada eCoin u USD iznosila je $ -0.0006591533.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Canada eCoin u USD iznosila je $ +0.0050390703.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Canada eCoin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00081539+17.27%
30 dana$ -0.0006591533-11.90%
60 dana$ +0.0050390703+91.03%
90 dana$ 0--

Što je Canada eCoin (CDN)

Resurs Canada eCoin (CDN)

Službena web-stranica

Canada eCoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Canada eCoin (CDN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Canada eCoin (CDN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Canada eCoin.

Provjerite Canada eCoin predviđanje cijene sada!

CDN u lokalnim valutama

Canada eCoin (CDN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Canada eCoin (CDN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CDN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Canada eCoin (CDN)

Koliko Canada eCoin (CDN) vrijedi danas?
Cijena CDN uživo u USD je 0.00553575 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CDN u USD?
Trenutačna cijena CDN u USD je $ 0.00553575. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Canada eCoin?
Tržišna kapitalizacija za CDN je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CDN?
Količina u optjecaju za CDN je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CDN?
CDN je postigao ATH cijenu od 0.2738 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CDN?
CDN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CDN?
24-satni obujam trgovanja za CDN je -- USD.
Hoće li CDN još narasti ove godine?
CDN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CDN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Canada eCoin (CDN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.