Camille Cijena (CAMILLE)
-10.87%
-13.62%
-13.81%
-13.81%
Camille (CAMILLE) cijena u stvarnom vremenu je $0.071971. Tijekom protekla 24 sata, CAMILLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.072015 i najviše cijene $ 0.084537, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAMILLE je $ 0.202958, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.056391.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAMILLE se promijenio za -10.87% u posljednjih sat vremena, -13.62% u posljednjih 24 sata i -13.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Camille je $ 1.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAMILLE je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.51M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Camille u USD iznosila je $ -0.01135012413128905.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Camille u USD iznosila je $ -0.0163060232.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Camille u USD iznosila je $ -0.0232965736.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Camille u USD iznosila je $ -0.0055801414757957.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.01135012413128905
|-13.62%
|30 dana
|$ -0.0163060232
|-22.65%
|60 dana
|$ -0.0232965736
|-32.36%
|90 dana
|$ -0.0055801414757957
|-7.19%
Camille is an AI agent built to simplify DeFi decisions, automatically detecting and analyzing a user’s positions across multiple DEXs and chains. Powered by Datai Network and real-time on-chain data, it delivers personalized yield strategies, from low-risk growth to short-term market plays. This AI Agent has real utility, and offers to its users a uniquely advanced way to access onchain data insights to help keep them informed and leveraging market analytics and dynamics to optimize their portfolios. Function: In the First Version Current (V1) to be launched in March 2025, users will get access to: - Portfolio Analysis: Gathers user pool data and compares performance against market metrics. - LLM-Driven Recommendations: Evaluates pool trends (APY, IL, ROI) daily, assigning a recommendation score with insight tags (e.g., “Above Market Average,” “Most Volatile”). - Automated Updates: Uses historical data snapshots to refine suggestions. In the upcoming version (V2), users will be able to access (with earlier access for $CAMILLE holders): - Advanced Pool Discovery: Beyond exact token pairs, Camille will find “similar” pools based on risk profiles and token attributes. - DeFi Smart Wallet Tracking: for copy-trading services - Customized Strategies: More nuanced approaches aligned with individual risk tolerance and broader market context. - Trade Execution: Beyond optimizing portfolio and findings gem pools, users will be able to execute Camille’s recommendations in one click
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.