Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.072015 24-satna najniža cijena $ 0.084537 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.202958 Najniža cijena $ 0.056391 Promjena cijene (1H) -10.87% Promjena cijene (1D) -13.62% Promjena cijene (7D) -13.81%

Camille (CAMILLE) cijena u stvarnom vremenu je $0.071971. Tijekom protekla 24 sata, CAMILLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.072015 i najviše cijene $ 0.084537, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAMILLE je $ 0.202958, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.056391.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAMILLE se promijenio za -10.87% u posljednjih sat vremena, -13.62% u posljednjih 24 sata i -13.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Camille (CAMILLE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.51M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.51M Količina u optjecaju 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Camille je $ 1.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAMILLE je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.51M.