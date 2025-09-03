Camelot Protocol (CLOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00766052$ 0.00766052 $ 0.00766052 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.94% Promjena cijene (7D) -1.36% Promjena cijene (7D) -1.36%

Camelot Protocol (CLOT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CLOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLOT je $ 0.00766052, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLOT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.94% u posljednjih 24 sata i -1.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Camelot Protocol (CLOT)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina ---- --

Trenutačna tržišna kapitalizacija Camelot Protocol je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLOT je 0.00, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.