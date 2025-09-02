Više o CALVIN

Calvin in the Cabal Logotip

Calvin in the Cabal Cijena (CALVIN)

Neuvršten

1 CALVIN u USD cijena uživo:

$0.00107593
$0.00107593
-2.40%1D
Grafikon aktualnih cijena Calvin in the Cabal (CALVIN)
Calvin in the Cabal (CALVIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00103311
24-satna najniža cijena
$ 0.00110324
24-satna najviša cijena

$ 0.00103311
$ 0.00110324
$ 0.00866542
$ 0.00050546
+0.52%

-1.73%

+2.18%

+2.18%

Calvin in the Cabal (CALVIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00107646. Tijekom protekla 24 sata, CALVINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00103311 i najviše cijene $ 0.00110324, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CALVIN je $ 0.00866542, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00050546.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CALVIN se promijenio za +0.52% u posljednjih sat vremena, -1.73% u posljednjih 24 sata i +2.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Calvin in the Cabal (CALVIN)

$ 1.08M
--
$ 1.08M
999.93M
999,928,713.953452
Trenutačna tržišna kapitalizacija Calvin in the Cabal je $ 1.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CALVIN je 999.93M, s ukupnom količinom od 999928713.953452. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.08M.

Calvin in the Cabal (CALVIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Calvin in the Cabal u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Calvin in the Cabal u USD iznosila je $ +0.0000989390.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Calvin in the Cabal u USD iznosila je $ -0.0006083166.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Calvin in the Cabal u USD iznosila je $ -0.002893033166172072.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.73%
30 dana$ +0.0000989390+9.19%
60 dana$ -0.0006083166-56.51%
90 dana$ -0.002893033166172072-72.88%

Što je Calvin in the Cabal (CALVIN)

$CALVIN provides real utility through world-class automated trading and multimedia entertainment. From exposing the Cabal to rewarding holders, Calvin keeps the community informed, empowered, and ahead of the curve. Through trading performance, on-chain tools, and expanding media presence, he’s bridging culture and capital—reshaping the future of AI-powered finance.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Calvin in the Cabal (CALVIN)

Službena web-stranica

Calvin in the Cabal Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Calvin in the Cabal (CALVIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Calvin in the Cabal (CALVIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Calvin in the Cabal.

Provjerite Calvin in the Cabal predviđanje cijene sada!

CALVIN u lokalnim valutama

Calvin in the Cabal (CALVIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Calvin in the Cabal (CALVIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CALVIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Calvin in the Cabal (CALVIN)

Koliko Calvin in the Cabal (CALVIN) vrijedi danas?
Cijena CALVIN uživo u USD je 0.00107646 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CALVIN u USD?
Trenutačna cijena CALVIN u USD je $ 0.00107646. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Calvin in the Cabal?
Tržišna kapitalizacija za CALVIN je $ 1.08M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CALVIN?
Količina u optjecaju za CALVIN je 999.93M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CALVIN?
CALVIN je postigao ATH cijenu od 0.00866542 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CALVIN?
CALVIN je vidio ATL cijenu od 0.00050546 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CALVIN?
24-satni obujam trgovanja za CALVIN je -- USD.
Hoće li CALVIN još narasti ove godine?
CALVIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CALVIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.