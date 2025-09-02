Calvin in the Cabal (CALVIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00103311 $ 0.00103311 $ 0.00103311 24-satna najniža cijena $ 0.00110324 $ 0.00110324 $ 0.00110324 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00103311$ 0.00103311 $ 0.00103311 24-satna najviša cijena $ 0.00110324$ 0.00110324 $ 0.00110324 Najviša cijena ikada $ 0.00866542$ 0.00866542 $ 0.00866542 Najniža cijena $ 0.00050546$ 0.00050546 $ 0.00050546 Promjena cijene (1H) +0.52% Promjena cijene (1D) -1.73% Promjena cijene (7D) +2.18% Promjena cijene (7D) +2.18%

Calvin in the Cabal (CALVIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00107646. Tijekom protekla 24 sata, CALVINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00103311 i najviše cijene $ 0.00110324, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CALVIN je $ 0.00866542, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00050546.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CALVIN se promijenio za +0.52% u posljednjih sat vremena, -1.73% u posljednjih 24 sata i +2.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Calvin in the Cabal (CALVIN)

Tržišna kapitalizacija $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Količina u optjecaju 999.93M 999.93M 999.93M Ukupna količina 999,928,713.953452 999,928,713.953452 999,928,713.953452

Trenutačna tržišna kapitalizacija Calvin in the Cabal je $ 1.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CALVIN je 999.93M, s ukupnom količinom od 999928713.953452. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.08M.