Calum Logotip

Calum Cijena (CALUM)

Neuvršten

1 CALUM u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Calum (CALUM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:20:40 (UTC+8)

Calum (CALUM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.96%

+8.96%

Calum (CALUM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CALUMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CALUM je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CALUM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +8.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Calum (CALUM)

$ 16.91K
$ 16.91K$ 16.91K

--
----

$ 16.91K
$ 16.91K$ 16.91K

999.54M
999.54M 999.54M

999,539,821.8926
999,539,821.8926 999,539,821.8926

Trenutačna tržišna kapitalizacija Calum je $ 16.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CALUM je 999.54M, s ukupnom količinom od 999539821.8926. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.91K.

Calum (CALUM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Calum u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Calum u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Calum u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Calum u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-15.25%
60 dana$ 0-24.52%
90 dana$ 0--

Što je Calum (CALUM)

Calum is a curious and imaginative young boy who turns to the vast wonders of the universe as a way to navigate his own struggles with mental health. With a heart full of questions and a mind captivated by stars, planets, and galaxies, Calum finds solace in exploring the mysteries of space, both real and imagined. Each discovery—whether about black holes or constellations—mirrors his inner quest to understand himself and his emotions. Through his cosmic adventures, Calum learns that the universe, like his own mind, is vast, sometimes chaotic, but endlessly beautiful. His story is one of hope, resilience, and the belief that even in the darkest voids, there’s always a light to guide you home.

Resurs Calum (CALUM)

Službena web-stranica

Calum Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Calum (CALUM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Calum (CALUM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Calum.

Provjerite Calum predviđanje cijene sada!

CALUM u lokalnim valutama

Calum (CALUM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Calum (CALUM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CALUM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Calum (CALUM)

Koliko Calum (CALUM) vrijedi danas?
Cijena CALUM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CALUM u USD?
Trenutačna cijena CALUM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Calum?
Tržišna kapitalizacija za CALUM je $ 16.91K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CALUM?
Količina u optjecaju za CALUM je 999.54M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CALUM?
CALUM je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CALUM?
CALUM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CALUM?
24-satni obujam trgovanja za CALUM je -- USD.
Hoće li CALUM još narasti ove godine?
CALUM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CALUM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Calum (CALUM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.