Calum (CALUM) Informacije o cijeni (USD)

Calum (CALUM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CALUMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CALUM je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CALUM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +8.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Calum (CALUM)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Calum je $ 16.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CALUM je 999.54M, s ukupnom količinom od 999539821.8926. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.91K.