Calicoin (CALICO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00010212 $ 0.00010212 $ 0.00010212 24-satna najniža cijena $ 0.0001075 $ 0.0001075 $ 0.0001075 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00010212$ 0.00010212 $ 0.00010212 24-satna najviša cijena $ 0.0001075$ 0.0001075 $ 0.0001075 Najviša cijena ikada $ 0.01761292$ 0.01761292 $ 0.01761292 Najniža cijena $ 0.00008163$ 0.00008163 $ 0.00008163 Promjena cijene (1H) -0.08% Promjena cijene (1D) +0.98% Promjena cijene (7D) -0.93% Promjena cijene (7D) -0.93%

Calicoin (CALICO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00010602. Tijekom protekla 24 sata, CALICOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00010212 i najviše cijene $ 0.0001075, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CALICO je $ 0.01761292, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00008163.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CALICO se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, +0.98% u posljednjih 24 sata i -0.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Calicoin (CALICO)

Tržišna kapitalizacija $ 101.68K$ 101.68K $ 101.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 101.68K$ 101.68K $ 101.68K Količina u optjecaju 959.07M 959.07M 959.07M Ukupna količina 959,070,958.024711 959,070,958.024711 959,070,958.024711

Trenutačna tržišna kapitalizacija Calicoin je $ 101.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CALICO je 959.07M, s ukupnom količinom od 959070958.024711. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 101.68K.