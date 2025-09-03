Calcium (CAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00107131 $ 0.00107131 $ 0.00107131 24-satna najniža cijena $ 0.0010935 $ 0.0010935 $ 0.0010935 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00107131$ 0.00107131 $ 0.00107131 24-satna najviša cijena $ 0.0010935$ 0.0010935 $ 0.0010935 Najviša cijena ikada $ 0.075375$ 0.075375 $ 0.075375 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.53% Promjena cijene (7D) -21.46% Promjena cijene (7D) -21.46%

Calcium (CAL) cijena u stvarnom vremenu je $0.001077. Tijekom protekla 24 sata, CALtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00107131 i najviše cijene $ 0.0010935, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAL je $ 0.075375, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.53% u posljednjih 24 sata i -21.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Calcium (CAL)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 453.09K$ 453.09K $ 453.09K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Calcium je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAL je 0.00, s ukupnom količinom od 420690000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 453.09K.