Calaxy (CLXY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Calaxy (CLXY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Calaxy (CLXY) Informacije The Creator's Galaxy Protocol is a decentralized, permissionless protocol dedicated to content creator monetization via the use of social tokens and NFTs. $CLXY acts as governance and gas fees for The Creator's Galaxy Ecosystem. The Creator's Galaxy is the world's first protocol that incorporates both NFTs and social tokens. The Creator's Galaxy Whitepaper: https://www.creatorsgalaxyfoundation.com/whitepaper.pdf Calaxy App is the first application built on The Creator's Galaxy Protocol and serves as a Twitter-like/Instagram-like interface for Creators to create and sell digital assets Fans are able to buy Creator tokens directly within the application by using fiat (and eventually $CLXY). Fans redeem these Creator tokens for familiar social media engagements like video calls, video messages, and exclusive content, making these the first Creator tokens with embedded utility. Over 200 celebrities, athletes, and influencers are pledged to launch their own social tokens via Calaxy App. Calaxy App Whitepaper: https://assets.website-files.com/5fdaf342451dbb72b680336e/6140b8aeb1b5ecd7213f926d_Calaxy_Whitepaper_v1.0.pdf Službena web stranica: https://www.calaxy.com/

Calaxy (CLXY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Calaxy (CLXY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 569.88K $ 569.88K $ 569.88K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 92.11M $ 92.11M $ 92.11M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.19M $ 6.19M $ 6.19M Povijesni maksimum: $ 63,229,481 $ 63,229,481 $ 63,229,481 Povijesni minimum: $ 0.00567033 $ 0.00567033 $ 0.00567033 Trenutna cijena: $ 0.00618711 $ 0.00618711 $ 0.00618711 Saznajte više o cijeni Calaxy (CLXY)

Calaxy (CLXY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Calaxy (CLXY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CLXY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CLXY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CLXY tokena, istražite CLXY cijenu tokena uživo!

CLXY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CLXY? Naša CLXY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

