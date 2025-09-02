Cakedog (CAKEDOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00325348$ 0.00325348 $ 0.00325348 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.29% Promjena cijene (1D) -0.35% Promjena cijene (7D) +4.62% Promjena cijene (7D) +4.62%

Cakedog (CAKEDOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CAKEDOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAKEDOG je $ 0.00325348, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAKEDOG se promijenio za -0.29% u posljednjih sat vremena, -0.35% u posljednjih 24 sata i +4.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cakedog (CAKEDOG)

Tržišna kapitalizacija $ 86.00K$ 86.00K $ 86.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 86.00K$ 86.00K $ 86.00K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cakedog je $ 86.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAKEDOG je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 86.00K.