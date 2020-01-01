Cairo (CAIRO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Cairo (CAIRO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Cairo (CAIRO) Informacije Cairo the dog is a fearless warrior who played a pivotal role in the capture of Osama bin Laden. Now he has claimed the title of "The Alpha of Dog Meme Coins!" Liquidity Burned 🔥 TX: https://etherscan.io/tx/0x9f3571d10a1939bb503600b61e0589c5930b65d6f89b1ef710f5c2df85408efe https://app.uniswap.org/swap?&chain=mainnet&use=v2&outputCurrency=0xc0e10854ab40b2e59a5519c481161a090f1162a0 0xc0e10854ab40b2E59A5519C481161a090f1162A0 Službena web stranica: https://www.cairothealphadog.com/ Kupi CAIRO odmah!

Cairo (CAIRO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cairo (CAIRO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.83K $ 14.83K $ 14.83K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.83K $ 14.83K $ 14.83K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Cairo (CAIRO)

Cairo (CAIRO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cairo (CAIRO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CAIRO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CAIRO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CAIRO tokena, istražite CAIRO cijenu tokena uživo!

CAIRO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CAIRO? Naša CAIRO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CAIRO predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!