Cairo Bank (CBANK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Cairo Bank (CBANK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Cairo Bank (CBANK) Informacije Cairo Finance is an all-in-one DEFI platform dedicated to making decentralized finance accessible for everyone. Our ecosystem offers a range of innovative products, including a multichain swap aggregator, liquid staking, copy trading, GameFi, and more. At the heart of this dynamic ecosystem is the CBANK Token, designed to benefit from various utilities within the platform. Službena web stranica: https://cairofinance.app/ Bijela knjiga: https://cairofinance.gitbook.io/cairo-finance/ Kupi CBANK odmah!

Cairo Bank (CBANK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cairo Bank (CBANK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 355.36K $ 355.36K $ 355.36K Ukupna količina: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Količina u optjecaju: $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 396.58K $ 396.58K $ 396.58K Povijesni maksimum: $ 2.43 $ 2.43 $ 2.43 Povijesni minimum: $ 0.054961 $ 0.054961 $ 0.054961 Trenutna cijena: $ 0.11016 $ 0.11016 $ 0.11016 Saznajte više o cijeni Cairo Bank (CBANK)

Cairo Bank (CBANK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cairo Bank (CBANK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CBANK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CBANK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CBANK tokena, istražite CBANK cijenu tokena uživo!

CBANK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CBANK? Naša CBANK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CBANK predviđanje cijene tokena odmah!

