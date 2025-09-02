Cairo Bank (CBANK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.107144 $ 0.107144 $ 0.107144 24-satna najniža cijena $ 0.110186 $ 0.110186 $ 0.110186 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.107144$ 0.107144 $ 0.107144 24-satna najviša cijena $ 0.110186$ 0.110186 $ 0.110186 Najviša cijena ikada $ 2.43$ 2.43 $ 2.43 Najniža cijena $ 0.054961$ 0.054961 $ 0.054961 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.10% Promjena cijene (7D) +2.67% Promjena cijene (7D) +2.67%

Cairo Bank (CBANK) cijena u stvarnom vremenu je $0.109322. Tijekom protekla 24 sata, CBANKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.107144 i najviše cijene $ 0.110186, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CBANK je $ 2.43, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.054961.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CBANK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.10% u posljednjih 24 sata i +2.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cairo Bank (CBANK)

Tržišna kapitalizacija $ 352.66K$ 352.66K $ 352.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 393.56K$ 393.56K $ 393.56K Količina u optjecaju 3.23M 3.23M 3.23M Ukupna količina 3,600,000.0 3,600,000.0 3,600,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cairo Bank je $ 352.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CBANK je 3.23M, s ukupnom količinom od 3600000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 393.56K.