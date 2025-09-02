Cainam (CAINAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00950263$ 0.00950263 $ 0.00950263 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.00% Promjena cijene (1D) -5.47% Promjena cijene (7D) -5.59% Promjena cijene (7D) -5.59%

Cainam (CAINAM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CAINAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAINAM je $ 0.00950263, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAINAM se promijenio za -1.00% u posljednjih sat vremena, -5.47% u posljednjih 24 sata i -5.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cainam (CAINAM)

Tržišna kapitalizacija $ 42.76K$ 42.76K $ 42.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.52K$ 55.52K $ 55.52K Količina u optjecaju 750.69M 750.69M 750.69M Ukupna količina 974,816,793.534604 974,816,793.534604 974,816,793.534604

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cainam je $ 42.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAINAM je 750.69M, s ukupnom količinom od 974816793.534604. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.52K.