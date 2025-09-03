CAFE (CAFE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00931259$ 0.00931259 $ 0.00931259 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.04% Promjena cijene (1D) +2.68% Promjena cijene (7D) +6.43% Promjena cijene (7D) +6.43%

CAFE (CAFE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CAFEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAFE je $ 0.00931259, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAFE se promijenio za +1.04% u posljednjih sat vremena, +2.68% u posljednjih 24 sata i +6.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CAFE (CAFE)

Tržišna kapitalizacija $ 13.82K$ 13.82K $ 13.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.82K$ 13.82K $ 13.82K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CAFE je $ 13.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAFE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.82K.