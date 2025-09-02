CADAI (CADAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01182841 24-satna najviša cijena $ 0.01296708 Najviša cijena ikada $ 0.378584 Najniža cijena $ 0.01110216 Promjena cijene (1H) -1.58% Promjena cijene (1D) +4.55% Promjena cijene (7D) -6.68%

CADAI (CADAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.01250268. Tijekom protekla 24 sata, CADAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01182841 i najviše cijene $ 0.01296708, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CADAI je $ 0.378584, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01110216.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CADAI se promijenio za -1.58% u posljednjih sat vremena, +4.55% u posljednjih 24 sata i -6.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CADAI (CADAI)

Tržišna kapitalizacija $ 181.06K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 181.06K Količina u optjecaju 14.48M Ukupna količina 14,481,693.72901817

Trenutačna tržišna kapitalizacija CADAI je $ 181.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CADAI je 14.48M, s ukupnom količinom od 14481693.72901817. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 181.06K.