CADAI Cijena (CADAI)

Neuvršten

1 CADAI u USD cijena uživo:

$0.01250268$0.01250268
+4.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena CADAI (CADAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:01:24 (UTC+8)

CADAI (CADAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01182841$ 0.01182841
24-satna najniža cijena
$ 0.01296708$ 0.01296708
24-satna najviša cijena

$ 0.01182841$ 0.01182841

$ 0.01296708$ 0.01296708

$ 0.378584$ 0.378584

$ 0.01110216$ 0.01110216

-1.58%

+4.55%

-6.68%

-6.68%

CADAI (CADAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.01250268. Tijekom protekla 24 sata, CADAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01182841 i najviše cijene $ 0.01296708, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CADAI je $ 0.378584, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01110216.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CADAI se promijenio za -1.58% u posljednjih sat vremena, +4.55% u posljednjih 24 sata i -6.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CADAI (CADAI)

$ 181.06K$ 181.06K

--
----

$ 181.06K$ 181.06K

14.48M 14.48M

14,481,693.72901817 14,481,693.72901817

Trenutačna tržišna kapitalizacija CADAI je $ 181.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CADAI je 14.48M, s ukupnom količinom od 14481693.72901817. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 181.06K.

CADAI (CADAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CADAI u USD iznosila je $ +0.00054434.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CADAI u USD iznosila je $ -0.0045068173.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CADAI u USD iznosila je $ -0.0022666058.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CADAI u USD iznosila je $ -0.010381374746194753.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00054434+4.55%
30 dana$ -0.0045068173-36.04%
60 dana$ -0.0022666058-18.12%
90 dana$ -0.010381374746194753-45.36%

Što je CADAI (CADAI)

CADAICO is transforming the CAD (Computer-Aided Design) industry by tackling inefficiencies in engineering design processes with a combination of AI and blockchain technology. The CADAI Token is the native utility token of the CADAI Platform and Ecosystem. As a multi-faceted digital asset with a fixed supply of 100 million, the $CADAI token plays a vital role in securing the network, providing a medium for fees, and aligning stakeholder initiatives.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

CADAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CADAI (CADAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CADAI (CADAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CADAI.

Provjerite CADAI predviđanje cijene sada!

CADAI u lokalnim valutama

CADAI (CADAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CADAI (CADAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CADAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CADAI (CADAI)

Koliko CADAI (CADAI) vrijedi danas?
Cijena CADAI uživo u USD je 0.01250268 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CADAI u USD?
Trenutačna cijena CADAI u USD je $ 0.01250268. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CADAI?
Tržišna kapitalizacija za CADAI je $ 181.06K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CADAI?
Količina u optjecaju za CADAI je 14.48M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CADAI?
CADAI je postigao ATH cijenu od 0.378584 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CADAI?
CADAI je vidio ATL cijenu od 0.01110216 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CADAI?
24-satni obujam trgovanja za CADAI je -- USD.
Hoće li CADAI još narasti ove godine?
CADAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CADAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
CADAI (CADAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

