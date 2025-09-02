Više o CADC

CADC Informacije o cijeni

CADC Službena web stranica

CADC Tokenomija

CADC Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

CAD Coin Logotip

CAD Coin Cijena (CADC)

Neuvršten

1 CADC u USD cijena uživo:

$0.725006
$0.725006$0.725006
-0.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena CAD Coin (CADC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:37:46 (UTC+8)

CAD Coin (CADC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.724865
$ 0.724865$ 0.724865
24-satna najniža cijena
$ 0.728679
$ 0.728679$ 0.728679
24-satna najviša cijena

$ 0.724865
$ 0.724865$ 0.724865

$ 0.728679
$ 0.728679$ 0.728679

$ 1.48
$ 1.48$ 1.48

$ 0.481646
$ 0.481646$ 0.481646

-0.02%

-0.40%

+0.48%

+0.48%

CAD Coin (CADC) cijena u stvarnom vremenu je $0.724868. Tijekom protekla 24 sata, CADCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.724865 i najviše cijene $ 0.728679, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CADC je $ 1.48, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.481646.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CADC se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -0.40% u posljednjih 24 sata i +0.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CAD Coin (CADC)

$ 842.43K
$ 842.43K$ 842.43K

--
----

$ 842.43K
$ 842.43K$ 842.43K

1.16M
1.16M 1.16M

1,161,966.05106751
1,161,966.05106751 1,161,966.05106751

Trenutačna tržišna kapitalizacija CAD Coin je $ 842.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CADC je 1.16M, s ukupnom količinom od 1161966.05106751. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 842.43K.

CAD Coin (CADC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CAD Coin u USD iznosila je $ -0.0029139809365002.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CAD Coin u USD iznosila je $ +0.0000616862.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CAD Coin u USD iznosila je $ -0.0162703871.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CAD Coin u USD iznosila je $ -0.001953185042187.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0029139809365002-0.40%
30 dana$ +0.0000616862+0.01%
60 dana$ -0.0162703871-2.24%
90 dana$ -0.001953185042187-0.26%

Što je CAD Coin (CADC)

CADC is issued by PAYTRIE AB Inc., a FINTRAC regulated Money Services Business (M19690633), and backed by fully reserved assets, and redeemable on a 1:1 basis for Canadian dollars

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs CAD Coin (CADC)

Službena web-stranica

CAD Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CAD Coin (CADC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CAD Coin (CADC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CAD Coin.

Provjerite CAD Coin predviđanje cijene sada!

CADC u lokalnim valutama

CAD Coin (CADC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CAD Coin (CADC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CADC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CAD Coin (CADC)

Koliko CAD Coin (CADC) vrijedi danas?
Cijena CADC uživo u USD je 0.724868 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CADC u USD?
Trenutačna cijena CADC u USD je $ 0.724868. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CAD Coin?
Tržišna kapitalizacija za CADC je $ 842.43K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CADC?
Količina u optjecaju za CADC je 1.16M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CADC?
CADC je postigao ATH cijenu od 1.48 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CADC?
CADC je vidio ATL cijenu od 0.481646 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CADC?
24-satni obujam trgovanja za CADC je -- USD.
Hoće li CADC još narasti ove godine?
CADC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CADC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:37:46 (UTC+8)

CAD Coin (CADC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.