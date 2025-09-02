CAD Coin (CADC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.724865 24-satna najviša cijena $ 0.728679 Najviša cijena ikada $ 1.48 Najniža cijena $ 0.481646 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) -0.40% Promjena cijene (7D) +0.48%

CAD Coin (CADC) cijena u stvarnom vremenu je $0.724868. Tijekom protekla 24 sata, CADCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.724865 i najviše cijene $ 0.728679, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CADC je $ 1.48, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.481646.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CADC se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -0.40% u posljednjih 24 sata i +0.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CAD Coin (CADC)

Tržišna kapitalizacija $ 842.43K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 842.43K Količina u optjecaju 1.16M Ukupna količina 1,161,966.05106751

Trenutačna tržišna kapitalizacija CAD Coin je $ 842.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CADC je 1.16M, s ukupnom količinom od 1161966.05106751. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 842.43K.