c8ntinuum Cijena danas

Trenutačna cijena c8ntinuum (CTM) danas je $ 0.04006042, s promjenom od 0.29% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CTM u USD je $ 0.04006042 po CTM.

c8ntinuum trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 33,047,475, s količinom u optjecaju od 824.93M CTM. Tijekom posljednja 24 sata, CTM trgovao je između $ 0.0380533 (niska) i $ 0.04057526 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.11106, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0080516.

U kratkoročnim performansama, CTM se kretao -0.74% u posljednjem satu i +0.17% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu c8ntinuum (CTM)

Tržišna kapitalizacija $ 33.05M$ 33.05M $ 33.05M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 35.61M$ 35.61M $ 35.61M Količina u optjecaju 824.93M 824.93M 824.93M Ukupna količina 888,888,360.4576089 888,888,360.4576089 888,888,360.4576089

