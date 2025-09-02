c0x (CZRX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00515421 24-satna najniža cijena $ 0.00560768 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00515421 24-satna najviša cijena $ 0.00560768 Najviša cijena ikada $ 0.282705 Najniža cijena $ 0.00256919 Promjena cijene (1H) +0.15% Promjena cijene (1D) -1.52% Promjena cijene (7D) +9.48%

c0x (CZRX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00542571. Tijekom protekla 24 sata, CZRXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00515421 i najviše cijene $ 0.00560768, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CZRX je $ 0.282705, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00256919.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CZRX se promijenio za +0.15% u posljednjih sat vremena, -1.52% u posljednjih 24 sata i +9.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu c0x (CZRX)

Tržišna kapitalizacija $ 749.36K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 749.36K Količina u optjecaju 138.11M Ukupna količina 138,111,789.693986

Trenutačna tržišna kapitalizacija c0x je $ 749.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CZRX je 138.11M, s ukupnom količinom od 138111789.693986. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 749.36K.