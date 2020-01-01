bZx Protocol (BZRX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u bZx Protocol (BZRX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

bZx Protocol (BZRX) Informacije bZx is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking enabling the building of Decentralized Applications for lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. bZx is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. The BZRX token is a governance token that allows the bZx community to govern the protocol through staking BZRX token and voting in the bZx DAO. The bZx ecosystem is designed to emphasize community control over the protocol through governance, fee sharing, and voting. Službena web stranica: https://bzx.network/ Kupi BZRX odmah!

bZx Protocol (BZRX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za bZx Protocol (BZRX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M Ukupna količina: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B Količina u optjecaju: $ 980.78M $ 980.78M $ 980.78M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M Povijesni maksimum: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Povijesni minimum: $ 0.00110095 $ 0.00110095 $ 0.00110095 Trenutna cijena: $ 0.00287381 $ 0.00287381 $ 0.00287381 Saznajte više o cijeni bZx Protocol (BZRX)

bZx Protocol (BZRX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike bZx Protocol (BZRX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BZRX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BZRX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BZRX tokena, istražite BZRX cijenu tokena uživo!

