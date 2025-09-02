bZx Protocol (BZRX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 Najniža cijena $ 0.00110095$ 0.00110095 $ 0.00110095 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

bZx Protocol (BZRX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00287381. Tijekom protekla 24 sata, BZRXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BZRX je $ 1.64, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00110095.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BZRX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu bZx Protocol (BZRX)

Tržišna kapitalizacija $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Količina u optjecaju 980.78M 980.78M 980.78M Ukupna količina 1,030,000,000.0 1,030,000,000.0 1,030,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija bZx Protocol je $ 2.82M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BZRX je 980.78M, s ukupnom količinom od 1030000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.96M.