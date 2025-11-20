BYUSD Cijena danas

Trenutačna cijena BYUSD (BYUSD) danas je $ 0.999328, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BYUSD u USD je $ 0.999328 po BYUSD.

BYUSD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,540,498, s količinom u optjecaju od 2.45M BYUSD. Tijekom posljednja 24 sata, BYUSD trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.5, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.502942.

U kratkoročnim performansama, BYUSD se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BYUSD (BYUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 10.54M$ 10.54M $ 10.54M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Količina u optjecaju 2.45M 2.45M 2.45M Ukupna količina 2,450,615.1159 2,450,615.1159 2,450,615.1159

