Bybit Staked SOL (BBSOL) Informacije BybitSOL is Bybit's gateway into the Solana DeFi ecosystem, giving users multiple options to earn from multiple off and on-chain yield sources. Key Takeaways: bbSOL allows users to earn staking rewards on Solana while retaining liquidity, making it a versatile tool in the realm of DeFi. Bybit's liquid staking protocol automatically reflects rewards in bbSOL's value, enabling seamless participation in DeFi activities without manual intervention. Despite potential risks, such as slashing and value fluctuations, bbSOL's security, fee structure and multiple use cases make it a strong option for maximizing crypto assets. Službena web stranica: https://www.bybit.com/en/web3/staking/BybitSOL

Bybit Staked SOL (BBSOL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bybit Staked SOL (BBSOL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 432.61M $ 432.61M $ 432.61M Ukupna količina: $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Količina u optjecaju: $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 432.61M $ 432.61M $ 432.61M Povijesni maksimum: $ 308.6 $ 308.6 $ 308.6 Povijesni minimum: $ 103.09 $ 103.09 $ 103.09 Trenutna cijena: $ 227.87 $ 227.87 $ 227.87 Saznajte više o cijeni Bybit Staked SOL (BBSOL)

Bybit Staked SOL (BBSOL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bybit Staked SOL (BBSOL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BBSOL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BBSOL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BBSOL tokena, istražite BBSOL cijenu tokena uživo!

BBSOL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BBSOL? Naša BBSOL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

