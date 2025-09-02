Bybit Staked SOL (BBSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 214.3 $ 214.3 $ 214.3 24-satna najniža cijena $ 225.26 $ 225.26 $ 225.26 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 214.3$ 214.3 $ 214.3 24-satna najviša cijena $ 225.26$ 225.26 $ 225.26 Najviša cijena ikada $ 308.6$ 308.6 $ 308.6 Najniža cijena $ 103.09$ 103.09 $ 103.09 Promjena cijene (1H) -0.94% Promjena cijene (1D) -0.02% Promjena cijene (7D) +6.97% Promjena cijene (7D) +6.97%

Bybit Staked SOL (BBSOL) cijena u stvarnom vremenu je $222.95. Tijekom protekla 24 sata, BBSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 214.3 i najviše cijene $ 225.26, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BBSOL je $ 308.6, dok je najniža cijena svih vremena $ 103.09.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BBSOL se promijenio za -0.94% u posljednjih sat vremena, -0.02% u posljednjih 24 sata i +6.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bybit Staked SOL (BBSOL)

Tržišna kapitalizacija $ 439.10M$ 439.10M $ 439.10M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 439.10M$ 439.10M $ 439.10M Količina u optjecaju 1.97M 1.97M 1.97M Ukupna količina 1,970,532.366481535 1,970,532.366481535 1,970,532.366481535

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bybit Staked SOL je $ 439.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BBSOL je 1.97M, s ukupnom količinom od 1970532.366481535. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 439.10M.