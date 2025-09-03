Više o BXNF

bXNF Cijena (BXNF)

bXNF (BXNF) Informacije o cijeni (USD)

bXNF (BXNF) cijena u stvarnom vremenu je $0.01253947. Tijekom protekla 24 sata, BXNFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BXNF je $ 2.04, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01252311.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BXNF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu bXNF (BXNF)

Trenutačna tržišna kapitalizacija bXNF je $ 5.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BXNF je 407.74K, s ukupnom količinom od 3771521.89206144. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.29K.

bXNF (BXNF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz bXNF u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz bXNF u USD iznosila je $ -0.0015576379.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz bXNF u USD iznosila je $ -0.0015723404.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz bXNF u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0015576379-12.42%
60 dana$ -0.0015723404-12.53%
90 dana$ 0--

Što je bXNF (BXNF)

Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

bXNF Predviđanje cijene (USD)

Koliko će bXNF (BXNF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših bXNF (BXNF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za bXNF.

Provjerite bXNF predviđanje cijene sada!

BXNF u lokalnim valutama

bXNF (BXNF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike bXNF (BXNF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BXNF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o bXNF (BXNF)

Koliko bXNF (BXNF) vrijedi danas?
Cijena BXNF uživo u USD je 0.01253947 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BXNF u USD?
Trenutačna cijena BXNF u USD je $ 0.01253947. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija bXNF?
Tržišna kapitalizacija za BXNF je $ 5.11K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BXNF?
Količina u optjecaju za BXNF je 407.74K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BXNF?
BXNF je postigao ATH cijenu od 2.04 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BXNF?
BXNF je vidio ATL cijenu od 0.01252311 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BXNF?
24-satni obujam trgovanja za BXNF je -- USD.
Hoće li BXNF još narasti ove godine?
BXNF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BXNF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
bXNF (BXNF) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.