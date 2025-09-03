bXNF (BXNF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 Najniža cijena $ 0.01252311$ 0.01252311 $ 0.01252311 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

bXNF (BXNF) cijena u stvarnom vremenu je $0.01253947. Tijekom protekla 24 sata, BXNFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BXNF je $ 2.04, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01252311.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BXNF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu bXNF (BXNF)

Tržišna kapitalizacija $ 5.11K$ 5.11K $ 5.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 47.29K$ 47.29K $ 47.29K Količina u optjecaju 407.74K 407.74K 407.74K Ukupna količina 3,771,521.89206144 3,771,521.89206144 3,771,521.89206144

Trenutačna tržišna kapitalizacija bXNF je $ 5.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BXNF je 407.74K, s ukupnom količinom od 3771521.89206144. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.29K.