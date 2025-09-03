BWOB (BWOB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.47% Promjena cijene (7D) -4.52% Promjena cijene (7D) -4.52%

BWOB (BWOB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BWOBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BWOB je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BWOB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.47% u posljednjih 24 sata i -4.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BWOB (BWOB)

Tržišna kapitalizacija $ 21.83K$ 21.83K $ 21.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.83K$ 21.83K $ 21.83K Količina u optjecaju 690.00M 690.00M 690.00M Ukupna količina 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BWOB je $ 21.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BWOB je 690.00M, s ukupnom količinom od 690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.83K.