The Buz Economy is a LaunchPad on Base. Buz provides a robust ecosystem designed to propel projects to success with a suite of unique tools and resources. Projects launched with Buz harness the power of the BUZ token, tools and partners, seamlessly integrating into the Buz economy. Buz facilitates strategic partnerships, offering critical networking opportunities. Projects also benefit from increased reach and visibility through access to an expansive audience. Službena web stranica: https://buzeconomy.com

Buz Economy (BUZ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Buz Economy (BUZ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Ukupna količina: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Količina u optjecaju: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Povijesni maksimum: $ 0.646605 $ 0.646605 $ 0.646605 Povijesni minimum: $ 0.065663 $ 0.065663 $ 0.065663 Trenutna cijena: $ 0.073004 $ 0.073004 $ 0.073004 Saznajte više o cijeni Buz Economy (BUZ)

Buz Economy (BUZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Buz Economy (BUZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BUZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BUZ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BUZ tokena, istražite BUZ cijenu tokena uživo!

BUZ Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BUZ? Naša BUZ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BUZ predviđanje cijene tokena odmah!

