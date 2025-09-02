Buz Economy (BUZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.073511 $ 0.073511 $ 0.073511 24-satna najniža cijena $ 0.074399 $ 0.074399 $ 0.074399 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.073511$ 0.073511 $ 0.073511 24-satna najviša cijena $ 0.074399$ 0.074399 $ 0.074399 Najviša cijena ikada $ 0.646605$ 0.646605 $ 0.646605 Najniža cijena $ 0.065663$ 0.065663 $ 0.065663 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) -0.86% Promjena cijene (7D) -3.67% Promjena cijene (7D) -3.67%

Buz Economy (BUZ) cijena u stvarnom vremenu je $0.073634. Tijekom protekla 24 sata, BUZtrgovalo je između najniže cijene $ 0.073511 i najviše cijene $ 0.074399, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUZ je $ 0.646605, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.065663.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUZ se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i -3.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Buz Economy (BUZ)

Tržišna kapitalizacija $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Količina u optjecaju 15.00M 15.00M 15.00M Ukupna količina 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Buz Economy je $ 1.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUZ je 15.00M, s ukupnom količinom od 15000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.10M.