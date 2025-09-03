Buy the DIP (DIP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00125168 24-satna najniža cijena $ 0.00138614 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00336013 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +1.57% Promjena cijene (1D) +5.29% Promjena cijene (7D) +23.37%

Buy the DIP (DIP) cijena u stvarnom vremenu je $0.0013371. Tijekom protekla 24 sata, DIPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00125168 i najviše cijene $ 0.00138614, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DIP je $ 0.00336013, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DIP se promijenio za +1.57% u posljednjih sat vremena, +5.29% u posljednjih 24 sata i +23.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Buy the DIP (DIP)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.50M$ 13.50M $ 13.50M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Buy the DIP je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DIP je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.50M.